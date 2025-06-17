Oh Olsun Filmi Ekranda Yeniden!

OH OLSUN FİLMİ TELEVİZYONDA

İzleyicilere keyif veren “Oh Olsun” filmi, sinemadaki gösteriminin ardından şimdi televizyon ekranlarına geliyor. Filmseverlerin merak ettiği “Oh Olsun” konusu, oyuncuları ve özeti gibi detayları araştırıyoruz. Zengin bir işadamı olan Fehmi Haznedar’ın üç çocuğu var. En büyük oğlu Fazıl, biraz saf bir karaktere sahip ve babasına işte yardımcı oluyor. Ortanca oğlu Ferit, üniversite öğrencisi olmasına rağmen daha çok kız arkadaşlarıyla ilgileniyor. Küçük çocuk Ferdi ise henüz lise döneminde ve okul konusunda oldukça kayıtsız, zayıf notlarını kalemle düzeltmekte.

YAZGI VE AŞK HİKAYESİ

Fehmi Haznedar, oğullarıyla ilgili olumsuz tavırlarını öğrendikten sonra onlara ceza olarak fabrikada işçi olarak çalıştırma kararı alır ve onları Burhan Usta’nın yanına çırak olarak verir. Olaylar, Ferit’in Burhan Usta’nın kızı Alev’e aşık olmasıyla birlikte heyecanlanmaya başlar. Bu duygu dolu hikaye, izleyicilere unutulmaz anlar sunuyor. Tarık Akan, Hale Soygazi, Hulusi Kentmen, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Metin Akpınar, Adile Naşit ve Mürüvvet Sim gibi ünlü oyuncuların yer aldığı “Oh Olsun”, 1973 yılında vizyona girmiştir. Yeşilçam’ın en parlak dönemine damga vuran bu film, İstanbul’un çeşitli semtlerinde ve film stüdyolarında çekilmiştir.