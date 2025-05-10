ÖİB, Akköprü HES’i Özelleştiriyor

ÖİB, AKKÖPRÜ HES’İ ÖZELLEŞTİRİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Muğla ilindeki Akköprü Hidroelektrik Santrali (HES) ile santral tarafından kullanılan taşınmazları “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirmeyi planlıyor. ÖİB’nin bu konudaki yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete’de yayınlandı.

İHALE ŞARTLARI AÇIKLANDI

Duyuruda, Elektrik Üretim AŞ’ye ait Akköprü HES ve ona bağlı taşınmazların özelleşeceği belirtildi. İhaleye katılmak isteyenler için şartname bedeli 100 bin lira ve geçici teminat bedeli 160 milyon lira olarak belirlendi. İhale süreci, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklifler alınarak, görüşme ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek. Sonuç ise açık artırma ile belirlenecek. İhaleye katılmak isteyen kişilerin 23 Haziran’a kadar son tekliflerlerini iletmeleri gerekiyor.