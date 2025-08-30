Ojeda Avila, Soygundan Tutuklandı

OJEDA AVILA’NIN TUTUKLANMASI

Kısa süre önce Trabzonspor formasını giymiş olan Fabian Castillo’nun eşi Ojeda Avila, silahlı soygun gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklandı. Castillo’nun eşi hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı ve Kosta Rika’ya teslim edildi. Ocak ayından bu yana Kolombiya ekibi Deportivo Cali’de forma giyen Castillo’nun eşi Ojeda Avila’nın suç örgütü üyesi olduğu belirlendi.

SUÇLAMALAR VE YAKALAMA

Kosta Rika basınında yer alan haberlerde, 28 yaşındaki Ojeda Avila’nın Escazu şehirindeki kuyumcu dükkanlarında yaşanan silahlı soygunlarla bağlantılı olarak arandığı ifade edildi. Meksika uyruklu Avila’nın Kolombiya’da gizlendiği sırada yakalandığı ve 28 Ağustos Perşembe günü Kosta Rika’ya geri gönderildiği bildirildi. Haberde, Avila’nın “Los Mazos” adlı suç örgütüne üye olduğu öne sürüldü.

LOS MAZOS İLE BAĞLANTILI OPERASYON

Son günlerde gerçekleştirilen uluslararası operasyonda, Meksika, Uruguay ve Kosta Rika’da “Los Mazos” suç örgütüne üye çok sayıda kişinin yakalandığı bilgisi paylaşıldı. Kolombiyalı futbolcu Fabian Castillo ise 2016-2018 yılları arasında Trabzonspor’da forma giydi. 33 yaşındaki Castillo, kulübüyle 48 karşılaşmada yer alarak 3 gol attı ve 5 asist gerçekleştirdi.