OKA tarafından e-ticaret seminerleri düzenlendi

E-TİCARET VE E-İHRACAT SEMİNERLERİ DÜZENLENDİ

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) koordinasyonuyla e-ticaret ve e-ihracat üzerine seminer programları gerçekleştirildi. Bu etkinlikler, Çorum’da Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (Avrupa İşletmeler Ağı) iş birliğiyle, Samsun’da ise OKA’nın ev sahipliğinde düzenlendi. Etkinliklere, dijital platformlara geçiş yapmak ve uluslararası pazarlarda yer almak isteyen girişimciler ve girişimci adayları katıldı.

SEMİNERLERDE KAPSAMLI SUNUM VE UYGULAMALI ÖRNEKLER

Seminerlerin ana oturumunda, e-ticaret alanında deneyime sahip olan yönetici Mutlu Çevik, katılımcılara e-ticaret ve e-ihracat ekosistemi hakkında detaylı bir sunum yaptı. Sunumda Türkiye’nin e-ihracattaki rekabet avantajları, hedef pazarlar, karşılaşılan zorluklar ve sağlanan kolaylıklar gibi konular ele alındı. Ayrıca, ihracat süreci üzerinden “E-İhracata Nasıl Başlanır?” sorusunu uygulamalı örneklerle yanıtladı.

İNTERAKTİF OTURUM VE GELECEK PLANLARI

Seminerlerin son kısmında, katılımcıların soruları yanıtlandı ve sektörel deneyimlerin paylaşıldığı interaktif bir oturum yapıldı. Katılımcılar, e-pazar yerleri üzerinden gerçekleştirilen e-ihracat sürecinin ulaşılabilir, yönetilebilir ve sürdürülebilir bir model olduğunu bizzat sektör temsilcisinden dinleme fırsatı buldu. Bu seminerler, ilerleyen günlerde Amasya ve Tokat illerinde de devam edecek.