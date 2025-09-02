Okan Ayısı Soğuk Meyveden Etkilendi

Okan Ayısının Sağlık Durumu Güncellendi

İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki özel bir hayvanat bahçesinde bakım altında bulunan üç yaşındaki “Okan” isimli ayı, yediği meyveler sonucunda rahatsızlandı. Ardından, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi’ne bağlı Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi’ne sevk edilen ayı, burada muayene edildi. Veteriner hekimler, ayının MR’ını çekmeye karar verdi. Anestezi altında MR’ı çekilen Okan, tedavi edilerek taburcu edilip hayvanat bahçesindeki alanına götürüldü. Yapılan MR’da sağlık durumu iyi bulunan Okan’ın, soğuk meyveler sebebiyle üşüttüğü tespit edildi.

Veterinerin Açıklamaları

Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doktor Ebu Derda Günay, ayının soğuk meyveyi aniden fazla yemesi nedeniyle karın ağrısı yaşadığını belirtti. Günay, “Okan isimli ayıyla biz 3 yıl önce tanıştık ve kendisi yaklaşık 3 yıldır takip ettiğimiz bir hasta. Yine 3 yıl önce bize zehirlenme şikayetiyle geldi. Diğer kardeşlerini zehirlenmeden dolayı kaybetmiştik. Okan’ı son anda yetiştirdiler. Ardından da Okan ile bizim serüvenimiz başladı. O gün onu toparladık fakat ara ara takip ettiğimiz hastalarda problemler olabiliyor. Bu ufaklıkımız da gerçi artık ufaklık diyemiyorum, 3 yaşında ve 200-300 kiloya yaklaşmış. O da meyveyi sanırım fazla yemiş. Biz yaptığımız tetkiklerde bunu anladık. Soğuk meyveyi aniden çok yediği için karın ağrısı mevcuttu. Soluk algısı, karın ağrıları durumunda hayvanlarda değişebiliyor. Yaptığımız tetkiklerde burada bilgisayarda tomografisini çektik, kan tahlillerine baktık. Tetkiklerde başka bir sorun olmadığını anladık ve karın ağrısı tedavisi yaptığımızda toparladı zaten. Şu an gayet keyfi yerinde, tedavisini yaptık ama biz takibimize devam ediyoruz. Bundan sonra inşallah bir daha kötü karşılaşmayız diye düşünüyoruz.” dedi.