Okan Bayülgen, Edremit’te Söyleşi Yaptı

ÜNLÜ TELEVİZYONCU YURTTAŞLARLA BULUŞTU

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen bir söyleşide vatandaşlarla bir araya geldi. Soru-cevap formatında olduğu etkinlikte Bayülgen’in yanıtları sosyal medya üzerinde ilgiyle takip edildi.

EKONOMİ ÜZERİNE ESPRİLİ SOHBET

Söyleşi sırasında bir izleyici, Bayülgen’e “Bugünkü ekonomiyi nasıl görüyorsunuz?” diye bir soru yöneltti. Bayülgen, esprili bir yaklaşımla, “Müthiş, çok memnunuz” diye yanıtladı. Ancak aynı vatandaş, “Ben emekliyim, geçinemiyorum. Nasıl olacak?” dediğinde, Bayülgen kısa bir an sessiz kaldı. Vatandaşın “Ne oldu, neden durdunuz?” demesi üzerine Bayülgen, “Durdum çünkü apıştım kaldım bu sözleriniz karşısında. Ne yapacağımı bilemedim. Şoka girdim. Hatta bir laf ettiniz ben bittim sahnede” sözlerini dile getirdi.

EMEKLİ MAAŞI HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

61 yaşındaki Bayülgen, emekli olduğunu belirterek, “Telefonuma bildirim geliyor, bin lira ikramiye yattı diye bayılıyorum. Bir de ben en düşükten emekliyim. (16 bin 881 TL)” şeklinde maaş bilgisini paylaştı. Bir izleyicinin “Emeklilerle ilgili var mı bir fikriniz? Bu konuya değinebilir misiniz?” şeklindeki ısrarı üzerine Bayülgen, “O kadar beni tehdit ediyorsun ki ‘Değinebilir misin?’ diye ben burada baskı altındayım. Tabii ki değineceğim, sen iste ben her şeye değinirim” diyerek esprili bir üslup kullandı.

UNUTULMAZ DENEYİM

Konuşmasının ardından, “Ben bu geceye bayıldım. Yanınıza geleceğim, emekli maaşından küfretmeye başlarız, atanamayan öğretmenleri çözeriz, bir de astsubaylara geçeceğiz” şeklindeki esprisi ile gülüşmeler yaratan Bayülgen, “Siz hakikaten benimle kafa buluyorsunuz. Müthiş” diyerek kahkahalarla karşılık verdi. Bayülgen, Edremit’teki bu deneyimin kendisi için unutulmaz olduğunu vurgulayarak, “Ne acayipsiniz” ifadesiyle sohbeti sonlandırdı.