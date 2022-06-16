Okan Bayülgen kalp spazmı geçirdi

Ekranların sevilen isimlerinden Okan Bayülgen, sahne öncesi kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Ünlü şovmen ve TV programcısı Okan Bayülgen, rol aldığı “Amadeus” adlı tiyatro oyunu öncesinde kalp spazmı geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Bayülgen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Başarılı şovmen Okan Bayülgen sevenlerini korkuttu. 58 yaşındaki Bayülgen geçtiğimiz hafta sahne öncesi rahatsızlandı. Rol aldığı “Amadeus” adlı tiyatro oyunu öncesi fenalaşarak hastaneye kaldırılan başarılı şovmenin kalp spazmı geçirdiği öğrenildi.

“İŞİNE GERİ DÖNDÜ”

Bayülgen’in yapılan tetkiklerin ardından korkulacak bir sağlık sorunu olmadığı belirtildi. Ünlü şovmen evinde bir gün dinlendikten sonra işlerine kaldığı yerden geri döndü. Bayülgen’in ertelenen “Amadeus” oyunu için bu ay sonunda sahneye çıkacak.

Instagram’da 270 bin takipçisi ve geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü isim, rahatsızlığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.