Okan Buruk: 8 Puan Fark ile Rahatladık

GALATASARAY DERBİYİ KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş’ı evinde ağırladı. Derbinin ilk golü 13. dakikada Davinson Sanchez ile ev sahibi ekipten geldi. İkinci yarıda, sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu Victor Osimhen ile 2. golünü kaydeden Galatasaray, avantajını artırdı. Beşiktaş ise 90+4. dakikada Ernest Muçi’nin golüyle maçı 2-1’lik skorla tamamladı. Galatasaray, derbiden galibiyetle ayrılırken, maç sonrası teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

PÜF NOKTALARI VURGULANDI

Buruk’un ifadeleri şöyle oldu: “Maç öncesinde de söyledim. Psikolojik anlamda bakınca 8 puan fark oluyor. Bay haftasına giriyoruz. Samsunspor ile 6, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 8 puan var. Kazanmak istiyorduk.” Okan Buruk, Galatasaray’ın derbi tecrübesine de dikkat çekti: “Galatasaray, bu derbilere benim dönemimde, 2.5 senede, çok fazla derbi kazandık. Beşiktaş gibi bir rakibe karşı fazla pozisyon vermeden maçı bitirdik.”

GELECEK MAÇA HAZIRLIK

Buruk, oyuncularının istekli ve motive olduklarını belirterek, “Bu galibiyet önemli ve değerliydi. Şimdi birkaç gün dinlenip Tottenham maçı hazırlıklarına başlayacağız.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, maç içerisinde Barış’ın performansının da önemli olduğunu vurguladı. “Barış sağ tarafa geçince çok daha iyi oynadı. 4-4-2 oynayan bir takıma göre çok rakibimize pozisyon vermedik.” dedi.

GS-PAZARLIKTA KALDI

Buruk, oyuncuları Gabriel Sara hakkında da konuştu. “Gabriel Sara’nın ayağı çok iyi, çok temiz. Geçen sene Championship’in en çok asist yapanlarından biriydi. İyi savunma yapıyor, oyun kurgusuna katılıyor, takımı atağa başlatıyor.” dedi. Sara’nın, Brezilya Milli Takımı’na gitme hedefinin de önemli olduğunu ifade etti.

PENALTI TARTIŞMASI

Buruk, maç içindeki bir penaltı pozisyonunu eleştirdi. “Penaltıyla ilgili darbe var gibi gözüküyor. Icardi de darbe aldığını söyledi. Hakem vermedi. VAR müdahil olmadı.” ifadeleriyle bu konudaki memnuniyetsizliğini dile getirdi. Verilmeyen fauller ve kartlarla ilgili de eleştirilerde bulunarak, “Net olarak Icardi pozisyonu var. Penaltıya yakındı.” dedi.