Okan Buruk Antalyaspor Maçında Kadro Değiştirdi

Galatasaray, Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesinde kadrosunda bir değişiklik yaptı. Okan Buruk’un, Corendon Alanyaspor’a karşı sahaya çıkan 11’ine göre, tek bir oyuncu değişikliği söz konusu oldu. Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Buruk, Mario Lemina’yı beklenmedik bir şekilde kenara alarak Yunus Akgün’e ilk 11’de görev verdi.

CEZALILAR VE SAKATLAR

Sarı-kırmızılı ekipte kart cezaları nedeniyle Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu forma giyemiyor. İsmail Jakobs’un tedavisi devam ederken, hafif sakatlığı bulunan Carlos Cuesta, teknik heyetin kararına göre kadroda yer almıyor. Buruk, Cuesta’nın durumu hakkında maç öncesinde “1 yabancı dışarıda kalması gerekiyordu. Ahmed Kutucu’nun olmaması nedeniyle bu hakkımızı Yusuf Demir’den yana kullandık. Cuesta antrenmanda ufak da bir darbe almıştı. Bu yüzden kadroda yok” diye konuştu.

YUNUS AKGÜN’ÜN DÖNÜŞÜ

Yunus Akgün, bu maçla birlikte ligde 6 maç aradan sonra tekrar Galatasaray 11’inde yer aldı. Son olarak Konyaspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11’de görev alan Akgün, UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax ile oynanan maçta sakatlanmıştı. 24 yaşındaki futbolcu, ligde Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor maçlarında sakatlık nedeniyle forma giyemezken, Fenerbahçe ve Alanyaspor mücadelelerinde sonradan oyuna dahil oldu.

OKAN BURUK’A PLAKET

Galatasaray’ın başında Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’deki 100. maçına çıkan Okan Buruk’a, Antalyaspor maçı öncesinde Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk plaket takdim etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Buruk’u alkışlayarak bu önemli anı kutladı.

GALATASARAY’IN 11’İ

Galatasaray, mücadeleye Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata ve Victor Osimhen 11’i ile başladı. Yedek oyuncular ise Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Metehan Baltacı ve Mario Lemina şeklinde sıralandı.