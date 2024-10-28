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Spor

Okan Buruk: Beşiktaş Maçında Pozisyon Vermedik

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MATCH ANALYSIS AND PSYCHOLOGICAL STATS

Süper Lig’de Beşiktaş’a 2-1 kaybeden Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, maç sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, “Maç öncesinde de söyledim. Psikolojik anlamda bakınca 8 puan fark oluyor. Bay haftasına giriyoruz. Samsunspor ile 6, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 8 puan var.” dedi.

Buruk, derbi kazanma konusunda Galatasaray’ın son zamanlardaki başarısına dikkat çekti. “Kazanmak istiyorduk. Galatasaray, bu derbilere benim dönemimde, 2.5 senede, çok fazla derbi kazandık. Derbi oynamaya alışkın bir takımız.” şeklinde konuştu. Konsantrasyon ve isteklerinin çok daha farklı olduğunu belirten Buruk, “Beşiktaş gibi bir rakibin çok pozisyon vermeden bitirdik. Golü uzaktan şutla yedik. Geçiş hücumları oldu.” ifadesini kullandı.

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