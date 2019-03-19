Okan Buruk, Beşiktaş’a geliyor

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Şenol Güneş’in A Milli Teknik Direktörlük görevine getirilmesi sonrası Beşiktaş, teknik adam arayışı içine girdi.

Fikret Orman yönetimi, öncelikle Mircea-Razvan Lucescu modeli üzerinde duruyor…

Plana göre; 100. yılda Beşiktaş’ı 85 puanla mutlu sona ulaştıran Luce, sportif direktörlük koltuğuna oturacak ve futboldan tek sorumlu olacak. Oğlu Razvan ise saha içinde takımı yönetecek.

Başkan Orman’la ilişkileri son derece sıcak olan Rumen futbol adamının oğluyla birlikte bu göreve talip olduğu öğrenildi.

Beşiktaş yönetiminde teknik direktörlük için konuşulan plase isim ise son dönemde yıldızı parlayan Okan Buruk…

Geçen sezon Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı kaldırarak Akhisarspor’a tarihinin ‘altın dönemi’ni yaşatan Okan Buruk, şu anda çalıştırdığı Çaykur Rizespor’u adeta şaha kaldırdı. Buruk’lu Karadeniz ekibi, sezonun ikinci yarısında 9 maçta hanesine 22 puan yazdırıp taraflı-tarafsız futbol kamuoyunun övgüsünü aldı.

Az zamanda çok işler başaran 45 yaşındaki teknik adamın futbolculuk kariyerinde Beşiktaş geçmişi de var. 2004-2005 sezonu başında Vicente del Bosque döneminde Inter’den Beşiktaş’a transfer olan Okan Buruk, 2 yıl siyah-beyazlı takımın formasını terletmişti.

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