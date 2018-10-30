Okan Buruk, Beşiktaş’a sitem etti

Çaykur Rizespor’un Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-1 yenik düştükleri maçın ardından açıklama yaptı ve Beşiktaş’a sitem etti.

Okan Buruk, maçın ilk dakikalarında beklemedikleri şekilde olumsuzluk yaşadıklarını söyledi.

Buruk, konuk ekip olarak basın toplantısına önce kendilerinin gelmemesi ve uzun süre beklemelerinden dolayı tepki göstererek, “Deplasman takımı olarak 40 dakika sonra basın toplantısına geldik. Sahada ne oluyorsa, dışarıda da aynısı oluyor. Buraya bile geç geliyorsunuz. Sahada da aynı kararlar alındı. Biz deplasman takımına öncelik veririz.” ifadelerini kullandı.

Maçın başında istemedikleri bir senaryoyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Buruk, “Maça gol yiyerek başladık. 10. dakikada da 10 kişi kaldık. Adaptasyon sürecimiz zor oldu. Eksik kalmamız aşırı fark etmedi. Bir kişi eksiktik ama net pozisyonlar vermedik.” diye konuştu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında yine oyuna ortak olduklarını kaydeden Buruk, şunları söyledi: “Maçta 2-1’lik skoru yakaladık. Verilen penaltı vardı. Saadane’ye gösterilen kartlar vardı. Kolay kartlar ama onun da hataları var. Rakip yapsaydı gösterilir miydi? Bence gösterilmezdi. Vida’ya gösterilmeyen sarı kart var. İkinci sarı kartını alacaktı ve maç 10’a 10 olacaktı. Adil düzen de beklemiyoruz. Adaletsizlik zaman zaman oluyor. 9 kişi kaldıktan sonra oyun daha farklı oldu. Oyunun senaryosu ne olursa olsun, rakibimiz hak ederek kazandı.”

TRT