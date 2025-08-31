Okan Buruk: Daha Fazla Üretebilirdik

GALATASARAY’IN RİZESPOR’A KARŞI GALİBİYETİ

Süper Lig 4. haftasında Galatasaray, sahasında Rizespor’u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

DİNAMİK OYUNUN GEREKLİLİĞİ

Okan Buruk, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Biraz daha üretebilirdik” ifadesini kullanarak, takımın performansına dair bazı eleştirilerde bulundu. Rizespor’un iyi bir savunma sergilediğini ve hücum geçişlerini etkili bir şekilde kullandığını vurguladı. Buruk, “Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1’den sonra biraz zorlandık, diğer bölümlerde çok net bir şekilde zorlanmadık. Rizespor iyi oynadı, onlara da tebriklerimi iletiyorum” diye ekleyerek, rakibin performansını da takdir etti.

TRANSFER GÜNDEMİNE DEĞİNİŞ

Transfer konusuna da değinen Okan Buruk, “Maç içinde dışarıda ne oluyor bilmiyoruz. En hareketli saatlerdeyiz. Transfer rotasyonları var. Kaleci rotasyonu da Manchester City’nin, Manchester United’ın bizim, PSG’nin içinde olduğu oyuncu girişi çıkışı bekleniyor” diyerek süreç hakkında bilgi verdi. Maç sonrasında daha fazla görüşme yapmadığını belirten Buruk, “Birazdan o toplantıya katılıp kaleciyle ilgili ne durumdayız haber vereceğim” şeklinde konuşarak, transfer süreci için heyecanlı olduğunu ifade etti.