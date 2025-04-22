Okan Buruk, Deniz Ertaş hakkında düşündüklerini açıkladı

OKAN BURUK’UN AÇIKLAMALARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor’u 5-1 yenerek finale yükseldikleri yarı final maçı sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu. Buruk, ayrıca yeşil-beyazlı takımın kalecisi Deniz Ertaş’ın Galatasaray’a transfer olabileceği yönündeki iddialara da yanıt verdi.

MAÇIN ÖNEMİ VE OYUNCU PERFORMANSLARI

Buruk, “Bu çeyrek final ve yarı finale bakınca, hikayesi, oyunu daha farklı oldu. En büyük nedenlerinden biri istememiz. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu tüm oyuncularım gösterdi. Bazı mevkilerde değişiklik yaptık. Onların performansları sevindirici. Onlara verdiğimiz şanslar önemliydi. En önemlisi, maçtan sonra taraftarımızla birlikte kutlamak. Maç sonu birleştik yine her zamanki gibi.” dedi.

Finallere ulaşmanın kendileri için büyük bir hedef olduğunu belirten Buruk, “Bizim için final oynamak ve kupayı kazanmak önemli. Ligin yanında bunu götürmek önemli. Finalin heyecanını yaşayacağız. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum.” ifadesini kullandı.

SAVUNMA PERFORMANSI VE HEDEFLER

Yapılan taktik değişiklikler ve oyuncuların performansı üzerine de konuşan Buruk, “Rakibimize az pozisyon verdik ama belli bölümlerde pozisyonlar verdik. Pas trafiğimiz çok iyiydi, sahaya doğru yerleştik. Baskıyı hep kırdık ve kolay bir şekilde rakip kaleye gittik.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, “Hedefimiz artık kupayı da kazanmak. Şampiyonluk yarışında bir avantajımız var ama çok maç var.” diye ekledi.

Buruk son olarak, “Eyüpspor maçında da aynı istek ve duygu ile başlayıp aynı konsantrasyonla devam edersek her maç bizim için kolay oluyor.” diye belirtti.

DENİZ ERTAŞ HAKKINDA NELER DEDİ?

Okan Buruk, transfer haberleri çıkan Konyaspor kalecisi Deniz Ertaş ile ilgili ise henüz bir karar almadıklarını söyledi. “Yok. Bizim herhangi bir düşüncemiz olmadı şu ana kadar Deniz’le ilgili.” ifadesini kullanan Buruk, ilerleyen dönemde kaleci pozisyonunda neler olacağına dair belirsizliğin devam ettiğini vurguladı.