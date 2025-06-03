Okan Buruk, F.BAHÇE’yi düşünmedim

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞU VE OKAN BURUK’UN DEĞERLENDİRMELERİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk yaşayıp 5. yıldızı takarken, teknik direktör Okan Buruk, beIN SPORTS aracılığıyla önemli açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, Fenerbahçe’nin kendilerini geçeceğine dair hiçbir zaman şüphe duymadığını dile getirerek, “İlk şampiyonlukla üçüncü şampiyonluğu benzetiyorum. Hepsinde önde gittik. Puan farkına baktığımızda bu sene en kolay gitti gibi gözüküyor ama psikolojik olarak bu sene en zor seneydi” ifadesini kullandı. Ayrıca, geçtiğimiz sezon olan sıkı rekabet ve taraftar psikolojisine de vurgu yaptı.

TRANSFER DÖNEMİ ZORLU GEÇTİ

Okan Buruk, transfer döneminin kendisi için yıpratıcı geçtiğini belirtti. “Kimse hatırlamıyordur belki ama hazırlık maçlarımız da çok kötüydü bizim. 5-2 de hazırlık maçı kaybettik” diyen Buruk, “Kış transfer dönemi de zor geçti. Hem takımı hazırlayacağım, hem transfer yapacağım hem oyuncu seyredeceğim… Birçok şeyi aynı anda yapınca bazen normalden iki katı yoruluyorsunuz” şeklinde konuştu.

MOURINHO HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Mourinho’nun transferleri ve Fenerbahçe’nin güçlü kadrosu hakkında görüşleri sorulan Buruk, “Tam tersini düşündüm. İyi gitmiş bir takım vardı. 99 puan toplamış bir takımın hoca değiştirmesinden dolayı tam tersini düşündüm. İsim olarak bakmadım” diyerek, Fenerbahçe’nin oynadığı sistemin kendileri için avantaj sağladığını ifade etti.

BÜYÜK MAÇLAR VE BEŞİKTAŞ YENİLGİSİ

Beşiktaş maçını değerlendiren Buruk, “Mental ve fiziki olarak hazır olmadığımız bir maçtı ancak 5-0 yenilmeyi beklemiyordum” dedi. Futbolcularıyla yaşadığı iletişim sorunlarına da değinerek, 10 kişi kaldıktan sonra yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN DURUMU

Son olarak, Kerem Aktürkoğlu’nun transfer durumu hakkında konuşan Buruk, “Kerem’in ayrılmak istemesi, Avrupa’da listeler için son gündü. Kalırsa bir şey vermeyeceğini görüyordunuz. Biz de gitmesine izin verdik. Önemli bir parçaydı bizim için” açıklamalarında bulundu.