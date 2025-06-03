Okan Buruk F.BAHÇE’yi geçmeyeceğini söyledi

GALATASARAY’DA OKAN BURUK’A AİT AÇIKLAMALAR

Trendyol Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve 5. yıldızını alan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, beIN SPORTS’a çarpıcı açıklamalar yaptı. Buruk, Fenerbahçe’nin kendilerini geçeceği konusunda hiçbir endişe taşımadığını belirtti. “İlk şampiyonlukla üçüncü şampiyonluğu benzetiyorum. Hepsinde önde gittik. Puan farkına baktığımızda bu sene en kolay gitti gibi gözüküyor ama psikolojik olarak bu sene en zor seneydi. Geçen sene de 102-99 birbirine yakın. Psikolojik anlamda, Galatasaray taraftarının da psikolojisini katıyorum. Fenerbahçe bizi geçecek diye hiç düşünmedim. Finalleri iyi yaptık. Bu sene zordu, zaman zaman zorlandık ama en sona baktığımızda daha kolay geçti.” ifadelerini kullandı.

TRANSFER DÖNEMİNİN ZORLUĞU

Okan Buruk, transfer döneminin kendisi için yıpratıcı geçtiğini belirtti. “Kimse hatırlamıyordur belki ama hazırlık maçlarımız da çok kötüydü bizim. 5-2 de biz hazırlık maçı kaybettik. Tabii o dönemler benim için çok dönemli değil aslında hazırlık maçı adı üstünde. Kış transfer dönemi de zor geçti. Transfer döneminde yıpranıyorum. Hem takımı hazırlayacağım, hem transfer yapacağım hem oyuncu seyredeceğim. Birçok şeyi aynı anda yapınca bazen normalden iki katı yoruluyorsunuz.” şeklinde konuştu.

MOURINHO VE FENERBAHÇE YORUMU

Mourinho’nun gelişi ve Fenerbahçe’nin önemli transferleri hakkında düşüncelerini paylaşan Buruk, “Tam tersini düşündüm. İyi gitmiş bir takım vardı. 99 puan toplamış bir takımın hoca değiştirmesinden dolayı tam tersini düşündüm. İsim olarak bakmadım. Jose Mourinho formda değildi zaten. Fenerbahçe’nin 3-4-3’e yakın bir sistemle oynaması işimizi çok kolaylaştırdı. Ben de buna karşılık 4-3-3 benzeri bir sistemle onlara karşılık verdim.” dedi.

BEŞİKTAŞ MAÇI HAKKINDA

Beşiktaş maçı için ise Okan Buruk, “Mental ve fiziki olarak hazır olmadığımız bir maçtı ancak 5-0 yenilmeyi beklemiyordum. 10 kişi kaldıktan sonra birçok sorun yaşadık. Bir ara oyuncularla iletişim sorunu yaşadığımız zaman da oldu.” şeklinde değerlendirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN DURUMU

Kerem Aktürkoğlu’nun durumuna da değinen Buruk, “Kerem’in ayrılmak istemesi, Avrupa’da listeler için son gündü. Kerem’in çok gitmek istemesi, ben çok ayrılmasından yana değildim ama o kadar çok istedi ki, kalırsa bir şey vermeyeceğini görüyordunuz. Biz de gitmesine izin verdik. Önemli bir parçaydı bizim için.” ifadelerine yer verdi.