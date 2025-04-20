Okan Buruk, Galatasaray’ı başarıya ulaştırdı

OKAN BURUK’UN BAŞARILARI DEVAM EDİYOR

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak geçirdiği son iki sezonda ligde şampiyonluk coşkusunu yaşadı ve sarı-kırmızılı takıma bir yeni başarı daha ekledi. Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Sipay Bodrum FK’yi 2-0 yenerek Buruk’un takımındaki 104. galibiyetine ulaştı. Bu sonuçla, Buruk, Galatasaray tarihinde 103 maç kazanan İngiliz teknik adam Brian Birch’i geride bırakarak en fazla galibiyet alan 4. teknik direktör oldu. Kulüp adına en fazla galibiyeti ise Fatih Terim, 333 galibiyet ile elde ediyor. Terim’in ardından 218 galibiyetle Gündüz Kılıç ve 119 galibiyetle Mustafa Denizli geliyor.

GALATASARAY’IN BAŞARILARI BU SEZON DA DEVAM EDİYOR

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon gerçekleştirdiği 47 resmi maçın 29’unu kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip, 30 Süper Lig, 10 UEFA Avrupa Ligi, 4 Ziraat Türkiye Kupası, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi ve 1 TFF Süper Kupa müsabakasında mücadele etti. Bu karşılaşmalarda 29 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

REKORLARA İMZA ATTI

Buruk, 2023-2024 sezonunda Süper Lig’de bir sezonda elde edilen galibiyet sayısı rekorunu kırarak bu başarıyı elde etti. Geçen sezon 38 lig maçında 33 galibiyet alan “Cimbom”, lig tarihinde daha önce yalnızca 29 galibiyet alan Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin rekorunu geride bıraktı. 2023-2024 sezonunda, 102 puan toplayarak Süper Lig’de en yüksek puan rekorunu kırmayı başardı. 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde şampiyonluk elde etti.

AVRUPA LİGİ’NDE DE ZİRVEDEN İNMEDİ

Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında 3-2’lik Tottenham galibiyeti ile bir başka rekora imza attı. Buruk, Galatasaray ve İstanbul Başakşehir’in başında 9. galibiyetini elde ederek, 2009’dan bu yana UEFA Avrupa Ligi’nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör ünvanını kazandı.

HIZLA BAŞARILARA KOŞUYOR

Süper Lig’de 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör unvanına da sahip olan Buruk, Galatasaray’ın başında 90. lig maçında bu başarıyı yakaladı. Önceki rekor, Fenerbahçe’de 103 maçta 75 galibiyet alan Christoph Daum’a aitti.

FATİH TERİM’İN REKORLARI

Fatih Terim, Galatasaray tarihinin en çok kupa ve galibiyet alan teknik direktörü konumunu sürdürüyor. Terim, UEFA Kupası da dahil olmak üzere birçok başarıya imza attı ve 571 resmi maçta toplamda 333 galibiyet elde etti.

GÜNDÜZ KILIÇ VE MUSTAFA DENİZLİ’İN BAŞARILARI

Gündüz Kılıç, 218 galibiyet ile Galatasaray’da en fazla galibiyet alan ikinci teknik direktör olarak yer alıyor. Mustafa Denizli ise 119 galibiyet ile 3. sırada bulunuyor ve Galatasaray ile önemli başarılar elde etti.

BRIAN BİRCH’İN BAŞARILARI UNUTULMADI

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Brian Birch, kulüp tarihinin şampiyonlukları ile ilgili önemli bir yere sahip. 164 maçta 103 galibiyet alan Birch, 1970-1973 yıllarında üst üste 3 sezon şampiyonluk elde etti.