Okan Buruk, Galatasaray’ın Performansını Değerlendirdi

HAZIRLIKLAR VE OYUNCULARIN PERFORMANSI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in ilk haftasında 3-0’lık Gaziantep FK galibiyetinin ardından oyuncularının performansları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Okan Buruk, “Maç öncesi de söyledim, fiziksel ve mental olarak hazırız. Geçen sezonun şampiyonuyuz, o öz güvenle başladık. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Erken goller bizi daha rahatlattı.” şeklinde konuştu. Sıcak havada oynamanın her iki takım için de zorlu olduğuna dikkat çeken Buruk, “Ama genel olarak istekli, arzulu bir Galatasaray vardı. Taktiksel olarak iyi oynadık. Bireysel olarak performanslar daha iyi olacak.” dedi.

SANE’NİN DURUMU VE GELECEK HEDEFLERİ

Başarılı teknik adam, Leroy Sane’nin ve diğer oyuncuların durumu ile ilgili olarak da yorumda bulundu. “Sane, bize en geç katılan oyuncu. 15 gündür takımla birlikte. O da oynamak istiyor. İkinci yarıda daha iyi oynadı. Zamanla herkes hazır hale gelecek.” diyen Buruk, kadroda olmayan oyuncuları da hazırlayıp önümüzdeki haftalardan itibaren kullanma planlarının olduğunu belirtti.

BARIS ALPER YILMAZ’IN PERFORMANSI

Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz’ın transfer durumu hakkında da düşüncelerini paylaştı. “Bugün sahanın yıldızı. 2 gol attı ve asist yaptı. 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. 3 seneki performansı önemli ve değerli oldu.” ifadelerini kullanan Buruk, Yılmaz’ın bu sezon, önceki sezonların üzerine çok daha koyarak başladığını vurguladı. “Dünya üzerinde hem sağ hem sol bek hem de santrfor oynayan oyuncu azdır, hem de iyi oynayan. Performansından çok mutluyum. Her zaman bizimle birlikte olmasını istiyorum.” diyerek, bu tür oyuncuların ilgi görebileceğine de dikkat çekti. Buruk, “Şampiyonlar Ligi’ne hazırlanıyoruz. Önemli bir sezon bizi bekliyor. Onun gibi oyunculara daha çok ihtiyacımız var.” şeklinde sözlerini tamamladı.