Okan Buruk, Hakan Çalhanoğlu’nun durumu açıkladı

GÜNDEME DAİR AÇIKLAMALAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, NOW’da gerçekleştirdiği canlı yayında gündeme yönelik önemli bilgiler verdi. Okan Buruk, Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hakan Çalhanoğlu’NUN FEDAKARLIĞI

Okan Buruk, Hakan Çalhanoğlu için Inter’in yüksek bir bonservis bedeli istediğini belirtti. “Hakan Çalhanoğlu da çok istediğimiz bir oyuncuydu. Büyük bir Galatasaraylı. Gelmek için büyük fedakarlık, açıklama yaptı. Son hafta yine girişim yaptık ama Inter vermek istemediğini söyledi. Normalin çok üzerinde bir rakam verilirse olacağını söylediler. Böyle bir girişim yaptık.” ifadeleriyle durumu özetledi.

TRANSFERİN ZORLUĞU VE INTER’İN KARARI

Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray için önemli bir fedakarlık yaptığını vurgulayan Okan Buruk, “İlkay, maaşından fedakarlık yaptı. Hakan da yaptı ama kulübünün çok büyük beklentisi vardı. Inter bize verse, onun yerine 40-45 harcaması gerekiyordu belki. Çok önemli bir oyuncu. Onun için operasyonu bizim için zor oldu. Son hafta yeniden girişim oldu. Hakan da fedakarlık yaptı. Ama Inter, vermek istemiyoruz cevabı verdi. O transferin olmamasının nedeni, Inter’in vermek istememesi oldu.” şeklinde konuştu.

GELECEK TRANSFERLER HAKKINDA BEKLENTİLER

Milli futbolcunun transferiyle ilgili bir değişiklik beklemediğini açıklayan Okan Buruk, “Hakan Çalhanoğlu’nun olmama nedeni, transferin son günü olması ve Inter’in vermemesi oldu. Değişen bir şey olacağını sanmıyorum. Yabancı hakkımız var. Gelecek oyuncu, çıkacak oyuncuya göre değişir. Şu anda yok, direkt oyuncu arayışımız yok. Bir anda isteyebileceğimiz, fırsat çıkabilir. Kesinlikle yapacağız veya yapmayacağız demiyorum ama benim düşüncem yapmama yönünde. Bütün mevkilerde normalden de kalabalığız.” açıklamasında bulundu.