Okan Buruk, Hakan Çalhanoğlu’nun Durumunu Açıkladı

GALATASARAY’IN TRANSFER GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA BİLGİLER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, NOW’da katıldığı canlı yayın programında güncel konulara dair açıklamalarda bulundu. Buruk, son zamanlarda gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a transferiyle ilgili de görüşlerini paylaştı.

Hakan Çalhanoğlu’NUN FEDAKARLIĞI

Okan Buruk, Inter’in Hakan için yüksek bir bonservis talep ettiğini belirtti ve “Hakan Çalhanoğlu da çok istediğimiz bir oyuncuydu. Büyük bir Galatasaraylı. Gelmek için büyük fedakarlık, açıklama yaptı. Son hafta yine girişim yaptık ama Inter vermek istemediğini söyledi” diye ifade etti. Buruk, “Normalin çok üzerinde bir rakam verilirse olacağını söylediler. Böyle bir girişim yaptık.” şeklinde devam etti.

INTER’İN TRANSFERDE KATILIMI YETERSİZ

Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray için önemli bir fedakarlık yaptığını vurgulayan Okan Buruk, “İlkay, maaşından fedakarlık yaptı. Hakan da yaptı ama kulübünün çok büyük beklentisi vardı. Inter bize verse, onun yerine 40-45 harcaması gerekiyordu belki. Çok önemli bir oyuncu. Onun için operasyonu bizim için zor oldu.” dedi. Son hafta yeniden girişim yapmalarına rağmen, “Ama Inter, vermek istemiyoruz cevabı verdi.” dedi. Bu durumun, Hakan’ın transferinin gerçekleşmemesinin ana nedeni olduğunu belirtti.

GELECEK TRANSFERLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Okan Buruk, milli oyuncunun transferinde bir değişiklik beklemediğini belirtti. “Hakan Çalhanoğlu’nun olmama nedeni, transferin son günü olması ve Inter’in vermemesi oldu. Değişen bir şey olacağını sanmıyorum. Yabancı hakkımız var. Gelecek oyuncu, çıkacak oyuncuya göre değişir.” dedi. Şu anda herhangi bir oyuncu arayışlarının olmadığını ifade eden Buruk, “Kesinlikle yapacağız veya yapmayacağız demiyorum ama benim düşüncem yapmama yönünde. Bütün mevkilerde normalden de kalabalığız.” yorumunda bulundu.