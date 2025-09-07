Okan Buruk, Hakan’ın Transferi Hakkında Bilgi Verdi

OKAN BURUK’TAN GÜNDEMDEKİ TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gerçekleştirdiği canlı yayın programında futbol gündemi hakkında bilgiler verdi. Buruk, özellikle Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a transferi konusundaki görüşlerini de paylaştı.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN FEDAKARLIKLARI

Buruk, Inter’in Hakan için yüksek bir bonservis bedeli talep ettiğini belirtti. “Hakan Çalhanoğlu da çok istediğimiz bir oyuncuydu. Büyük bir Galatasaraylı. Gelmek için büyük fedakarlık, açıklama yaptı. Son hafta yine girişim yaptık ama Inter vermek istemediğini söyledi. Normalin çok üzerinde bir rakam verilirse olacağını söylediler. Böyle bir girişim yaptık.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Hakan’ın transfer sürecinde ciddi bir fedakarlık yaptığını vurguladı.

INTER’İN ENGELİ TRANSFERİ GECİKTİRDİ

Inter’in transferi gerçekleştirmekte çok istekli olmadığını belirten Okan Buruk, “Hakan da yaptı ama kulübünün çok büyük beklentisi vardı. Inter bize verse, onun yerine 40-45 harcaması gerekiyordu belki. Çok önemli bir oyuncu. Onun için operasyonu bizim için zor oldu.” dedi. Son girişimlerde Inter’in transfer için net bir şekilde olumsuz yanıt verdiğini sözlerine ekledi.

GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN TRANSFER BELİRLEYİCİLİĞİ

Buruk, milli oyuncunun transfer durumu hakkında bir değişiklik beklemediğini ifade etti. “Hakan Çalhanoğlu’nun olmama nedeni, transferi son günü olması ve Inter’in vermemesi oldu. Değişen bir şey olacağını sanmıyorum. Yabancı hakkımız var. Gelecek oyuncu, çıkacak oyuncuya göre değişir. Şu anda yok, direkt oyuncu arayışımız yok.” diyerek mevcut durum hakkında bilgi verdi. Herhangi bir kesin transfer yapılıp yapılmayacağı konusunda belirsizlik olduğunu da ekledi.