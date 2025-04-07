Okan Buruk, Hakemlere Teşekkür Etti

Okan Buruk, Fenerbahçe Derbisi Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Okan Buruk, Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylarla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Maçın ardından hakemlere neler söylediğini ifade eden Buruk, Ekol TV’ye yaptığı açıklamada, “Hakemlere Türkçe ve İngilizce ‘Çok iyi maç yönettiniz’ dedim” şeklinde konuştu. Hakem ve Mourinho’nun konuşmasının ardından o an için hakemlere böyle bir değerlendirme yaptığını belirten Buruk, “Özellikle giderek ona söylemek için yapmadım. O anda Mourinho buna çok tahrik oldu muhtemelen çünkü aynı anda o da hakemleri eleştiriyordu” dedi.

Tebrik Sonrası Olaylar

Buruk, hakemleri tebrik etmesinin ardından kameralar önünde yansıyan sevinç görüntüleri hakkında ise, “Ben ezeli rakibimizi kendi sahasında yendim. Önemli bir şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Sevindim, nasıl sevineceğimi de kimseye soracak değilim!” açıklamasında bulundu. Kendisine provoke etmek gibi bir niyetinin olmadığını belirten teknik direktör, bu mutluluğu yaşama hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Tahrik İddiası ve Yaralanma Durumu

Fenerbahçe tarafında tahriğin başladığını söyleyen Buruk, “Fenerbahçe teknik direktörünün yardımcısı bize maç boyunca 3-4 kere küfür etti, tahrik etti” dedi. Mourinho’nun müdahalesi sonrası canı yandığı için yere düştüğünü aktaran Buruk, olayın büyütülebileceğini fakat bunu yapmadığını ve canının acıdığı için yere düştüğünü belirtti. “Futbolculuğumdan beri herkes bilir benim burnum kırıktır. Kırık burunda başka bir şey olur, canım acıdı” dedi.

Fenerbahçe Açıklamasına Tepki

Fenerbahçe’nin konuyla ilgili açıklamalarına da tepki gösteren Buruk, “Fiziksel bir temasın hiçbir şekilde açıklaması olamaz, olmamalı. Çıkıp özür dileyeceklerine bir de suyu bulandırmaya çalışıyorlar, buna da çok üzülüyorum” ifadelerini kullandı. Son olarak, Jose Mourinho’ya “f.ck off” demediğini tekrarladı.