Okan Buruk, Hedefimiz 26’ncı Şampiyonluk

GALATASARAY’IN BAŞARILI SONUCU VE HEDEFLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Büyük Galatasaray taraftarı, büyük oyuncularıyla birlikte muhteşem bir son yaptı. Önümüzdeki sene ağustostan itibaren başlayacağız. Hedefimiz 26’ncı şampiyonluk olacak. Şimdiden çalışmalarımızı yapacağız. Taraftarımıza bize güvensin” şeklinde konuştu. Süper Lig’in 38’inci ve son haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir FK’yı 2-0 yenerek sezonu galibiyetle tamamladı. Maç sonrası basın toplantısında Okan Buruk, maçı kazanmanın önemini vurguladı ve şu açıklamaları yaptı: “Bizim için çok önemliydi. Özellikle Mertens ve Muslera’nın veda maçı, ikisine veda ettik. Bu organizasyonu bugün muhteşem şekilde yaptığımızı düşünüyorum.”

VEDA MAÇINDA DUYGULU ANLAR

Buruk, Mertens ve Muslera’nın performanslarından övgüyle bahsetti. “Biri gol attı, diğeri goller kurtardı. Hala ne kadar istediklerini, son maçlarında ne kadar iyi, profesyonel futbolcular olduklarını ikisi de net şekilde gösterdi” diyerek ihtiyaç duydukları desteği sağladıkları için gururlu olduğunu dile getirdi. Ayrıca, taraftarlara verdiği destek için teşekkür etti. “Son maçta stadı yine doldurdular, desteklediler. Maçtan sonra beklediler, hep beraber şampiyonluğu kutladık” ifadelerini kullandı.

GELECEK HEDEFLERİ VE TRANSFER DURUMU

Okan Buruk, “Büyük Galatasaray taraftarı, büyük oyuncularıyla birlikte muhteşem bir son yaptı. Hedefimiz 26’ncı şampiyonluk olacak. Şimdiden çalışmalarımızı yapacağız” dedi. Ayrıca, transferle ilgili sorulara yanıt vererek, “Bizim kimseyle bir transfer görüşmemiz olmadı. Türkiye’den düşündüğümüz bir futbolcu yok. Şu an Galatasaray kadrosu, Türkiye’nin en iyi kadrosu. Hele ki sözleşmesi olan bir futbolcuyla görüşmemiz olamaz, olmadı, olmayacak. Olmayan bir şey üzerinden gündem yapılıyor” şeklinde konuştu.