Okan Buruk: “Hedefimiz 26. Şampiyonluk Olacak”

GALATASARAY’IN HEDEFİ 26. ŞAMPİYONLUK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gelecek sezon için hedeflerinin Trendyol Süper Lig’de 26. şampiyonluk olduğunu vurguladı. “Şimdiden çalışmalarımızı yapacağız. Taraftarımız bize güvensin” sözleriyle destek talebinde bulundu. Süper Lig’in son haftasında, evinde Başakşehir’i 2-0 mağlup ederek sezonu şampiyon bitiren Galatasaray’da, bu karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Buruk, kazanmanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

MERTENS VE MUSLERA’YA VEDA

Buruk, özellikle takım kaptanı Muslera ve Mertens’in veda maçının muhteşem geçtiğini belirterek, “İkisine veda ettik. Bu organizasyonu bugün muhteşem şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Oyun olarak ikisi de çok iyi oynadı. Biri gol attı, diğeri goller kurtardı. Hala ne kadar istediklerini, son maçlarında ne kadar iyi, profesyonel futbolcular olduklarını ikisi de net şekilde gösterdi” dedi. Galatasaray’ın büyük taraftarına teşekkür eden Buruk, son maçta statta destek veren tüm futbolseverlerin bu geceyi asla unutamayacaklarını ifade etti.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Buruk, Beşiktaş’ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva ile transfer görüşmeleri yapılıp yapılmadığına dair soruya “Bizim kimseyle bir transfer görüşmemiz olmadı. Türkiye’den düşündüğümüz bir futbolcu yok. Şu an Galatasaray kadrosu, Türkiye’nin en iyi kadrosu. Türkiye’den herhangi bir futbolcuyla görüşmemiz yok. Hele ki sözleşmesi olan bir futbolcuyla görüşmemiz olamaz, olmadı, olmayacak” yanıtını verdi. Ayrıca, “Olmayan bir şey üzerinden gündem yapılıyor. Saçma sapan konuşmalar oluyor” ifadeleriyle medyadaki spekülasyonlara da vurgu yaptı.