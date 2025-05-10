Okan Buruk: “Hedefimiz Kupayı Kazanmak”

HEDEF KUPA KAZANMAK

Okan Buruk, Galatasaray Teknik Direktörü olarak Trabzonspor’un rotasyonlu bir kadro ile mücadele edeceğini beklediklerini belirtti ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmanın hedefleri olduğunu ifade etti. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti. Bu maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Buruk, yaptığı açıklamalarda rakiplerinin rotasyona girmesinin nedenlerini aktardı. “Rakibimizin rotasyona gireceğini düşünüyorduk. Çünkü önümüzdeki hafta bir final maçı var” diyen Buruk, Trabzonspor’un tam kadro ile sahaya çıkmasını beklediğini belirtti.

YENİ TAKTİK DEĞERLENDİRMESİ

Buruk, sahada farklı bir diziliş beklediğini ancak Trabzonspor’un üçlü savunmayı tercih ettiğini kaydetti. “İlk yarıda bunu önemli bir şekilde başardılar. Çok fazla uzun toplar oynadık” açıklamasıyla durumu değerlendirdi. İkinci yarıda Galatasaray’ın daha etkili bir oyun sergilediğini vurgulayan Buruk, maçın kırılma anını duran toptan kazanılan gol olarak gösterdi. “İnşallah Çarşamba günü daha zevkli bir maç olur” diyerek Trabzonspor ile yeniden karşılaşacaklarını anımsattı.

KADRO DERİNLİĞİ AVANTAJI

Buruk, “Trabzonspor’un rotasyonlu bir kadro ile çıkıp Galatasaray’ın ideal kadrosuyla çıkması risk miydi?” sorusuna yanıt verirken, “Maça dört günlük bir süre var burada sadece sakatlıklardan korkabilirsiniz” dedi. Kadro derinliği konusunda Trabzonspor’a göre daha avantajlı olduklarını belirten Buruk, şampiyon olmak için cesur bir anlayışla ilerlediklerini ifade etti. “Kupa maçında kimlerle oynayacağımıza bakacağız” diyerek finalde tam kadro olacaklarını belirtti.

SHAKLESİZ RAKİP ÜSTÜNLÜĞÜ

Galatasaray’ın Türkiye’nin en başarılı takımı olduğunu savunan Okan Buruk, Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük sağladıklarını da ekledi. “Sahada da rakibimize karşı üstünlük kurduk. Genel olarak baktığımız da ligde de üstünlük kurduk” ifadesiyle durumu özetledi. Buruk, hakemlerle ilgili olarak da, “Hakemler hakkında görüş belirtme konusunda herkes özgürdür. Ben de özgürüm” şeklinde sözlerini sürdürdü. Bugün özelinde belirgin bir hakem hatası görmediğini ama belki kaçırılan bir durumun olabileceğini belirtti. “Bir tek ofsayt pozisyonu vardı. VAR’ın belirlediği bir pozisyondu” diyerek durumu değerlendirdi.