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Okan Buruk İçin Fenerbahçe Derbisi İddiası

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GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ HAKKINDA İDDİALAR

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile ilgili son zamanlarda dile getirilen iddialar, Galatasaray camiasında ciddi bir bölünmeye yol açmış durumda. Bu durum, kulüpteki farklı görüşlerin su yüzüne çıkmasına neden oluyor.

AVRUPA LİGİ’NE ERKEN VEDA

Galatasaray, devre arasında 27 milyon Euro harcayarak büyük bir mali yükün altına girdi. Lemina, Morata, Cuesta, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski ve Ahmed Kutucu gibi isimleri renklerine katan Galatasaray, bu transferler için toplamda 27 milyon Euro ödedi. Sezon başlangıcında da Osimhen, Sara, Jelert ve Ismail Jakobs gibi oyuncular için yüksek bonservis bedelleri ödendi.

Ancak bu büyük yatırımlar, Galatasaray’ı beklediği başarıya ulaştıramadı. Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Young Boys karşısında iki maçta da mağlup olarak elenmesi, Galatasaray’ı Avrupa Ligi’ne götürdü. Avrupa Ligi’nde oldukça kolay bir kura çeken Galatasaray, kazanması beklenen maçlardan uygunsuz sonuçlar alarak son 16’ya doğrudan katılamadı ve eleme aşamasında AZ’ye yenilerek kupaya veda etti.

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