Okan Buruk İçin Roma’dan Teklif İddiası

İTALYAN BASININDAN SÜRPRİZ İDDİA

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk hakkında İtalya’dan ilginç bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Okan Buruk’un Roma’dan bir teklif aldığı iddia ediliyor.

ROMA, OKAN BURUK İLE TEMAS KURDU

İtalyan medya kuruluşu Tutto Mercato’da yayımlanan habere göre Roma, yeni teknik direktör arayışında Vincenzo Montella ve Claudio Ranieri’den önce Okan Buruk ile temas kurdu. Haberde, Okan Buruk’un Galatasaray’dan ayrılmayı düşünmediği için teklifi geri çevirdiği belirtiliyor. Serie A’da bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Roma, teknik direktörlük için son olarak dün Montella ve Claudio Ranieri ismini gündeme getirmişti.