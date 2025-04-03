Okan Buruk İki Deplasmanda Mourinho’yu Yendi

GALATASARAY YARI FİNALE YÜKSELİYOR

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek yarı final biletini aldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Jose Mourinho’yu bir sezon içinde iki kez deplasmanda yenen ikinci teknik direktör olmayı başardı.

OKAN BURUK’UN TARİHİ BAŞARISI

Daha önce Pep Guardiola, Barcelona’nın teknik direktörlüğü döneminde Mourinho’nun çalıştırdığı Real Madrid’i 2011/12 sezonunda iki kez Santiago Bernabeu’da mağlup etmişti. Barcelona, Portekizli teknik adamın takımını ligde 3-1, Kral Kupası’nda ise 2-1 yenmeyi başarmıştı. Bu sezon ise Okan Buruk, Fenerbahçe’yi Kadıköy’de oynanan lig maçında 3-1 ve Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-1 mağlup ederek, Mourinho’ya karşı bir sezonda iki deplasman zaferi kazanmış oldu.

PEP GUARDIOLA’DAN SONRA İKİNCİ İSİM

Okan Buruk, Guardiola’nın ardından 14 yıl sonra bu başarıya imza atarak dikkatleri üzerine çekti. Bu sonuç, Galatasaray ve teknik direktörü Buruk için büyük bir gurur kaynağı oldu.