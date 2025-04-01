Okan Buruk İle Yollar Ayrılıyor Mu?

GALATASARAY’DA TRANSFER DEĞİŞİMİ

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş karşısında 2-1 mağlup olan Galatasaray’da transfer politikası tartışma konusu oldu. Teknik direktör Okan Buruk önemli bir karar aldı. Sarı-kırmızılı ekip, ara transfer döneminde kadroya katılan ancak arzu edilen performansı sergileyemeyen yıldız oyuncuyla sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı.

DEVRE ARASI TRANSFERLERİNDE HAYAL KIRIKLIĞI

Galatasaray, devre arası transferlerinden beklenen katkıyı alamadı. Özellikle Carlos Cuesta ve Ahmed Kutucu’nun performansları hayal kırıklığı yarattı. Ancak, en büyük sürpriz Beşiktaş derbisindeki hatası nedeniyle eleştirilen Przemyslaw Frankowski’nin takımdan gönderilmesi kararı oldu. Fransa’nın Lens ekibinden 1 milyon Euro karşılığında kiralanan Polonyalı sağ bek, sezon sonunda Galatasaray’a veda edecek. Beşiktaş derbisinde yaptığı kritik hatanın ardından bonservisinin alınmayacağı öğrenildi.

SAĞ BEK BÖLGESİNE YENİ TRANSFER HEDEFİ

Galatasaray, sezon sonunda sağ bek pozisyonu için yeni bir oyuncu kazandırmak amacıyla transfer çalışmalarına başladı. Yaz transfer döneminde bu bölgeye güçlü bir takviye yapılması öngörülüyor. Galatasaray’ın yaz için planladığı yapılanma merakla beklenirken, taraftarlar devre arasında gerçekleşen hatalı transferlere büyük tepki gösteriyor.