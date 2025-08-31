Spor

Okan Buruk: Kaliteyi Daha İyi Yansıtabilirdik

GALATASARAY’IN RİZESPOR ZAFERİ

Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, Rizespor’u evinde 3-1’lik skorla yenmeyi başardı. Mücadele sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MAÇ SONUNDAN YORUMLAR

Karşılaşmanın ardından konuşan Buruk, “Biraz daha üretebilirdik. Rizespor iyi savunma ve hücum geçişlerini iyi yapmaya çalıştı. Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1’den sonra biraz zorlandık, diğer bölümlerde çok net bir şekilde zorlanmadık. Rizespor iyi oynadı, bize karşı iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum” dedi.

TRANSFER PLANLARI

Transfer konusuyla ilgili de bilgi veren Okan Buruk, “Maç içinde dışarıda ne oluyor bilmiyoruz. En hareketli saatlerdeyiz. Transfer rotasyonları var. Kaleci rotasyonu da Manchester City’nin, Manchester United’ın bizim, PSG’nin içinde olduğu oyuncu girişi çıkışı bekleniyor. Maç sonrası daha konuşmadım. Birazdan o toplantıya katılıp kaleciyle ilgili ne durumdayız haber vereceğim” ifadelerini kullandı.

