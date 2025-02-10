Okan Buruk: “Karar, Masum ve Anlık Değil”

OKAN BURUK’UN AÇIKLAMALARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor’un sahadan çekilmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Süper Lig’de yaşanan bu olay sonrasında Buruk, etkileyici sözler kullandı. “Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış, tweetlerini hemen attılar. Kimsenin günahını almak istemiyorum… Adana Demirsporlu oyuncuları tebrik ediyorum, çok güzel mücadele ediyorlardı. Seyircileri, ‘Biz hiç vazgeçmedik’ pankartı açmıştı. Benim gözümde penaltı olmamaya daha yakındı” dedi.

HATALARIN MASUMİYETİ

Buruk, Adana Demirspor aleyhine yapılan hataların tekrarladığını belirtip, “Bu kararın masum ve anlık bir karar olduğuna inanmıyorum. Türk futbolunu dışarıya kötü göstermek için bir çaba var, bu da onlardan bir tanesi” şeklinde konuştu. Türk futboluna dair kaygılarını dile getiren teknik direktör, yaşananların oldukça ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

GENÇ OYUNCULARA DEĞİNİYOR

Okan Buruk, Adana Demirspor’un genç oyuncularının sahada mücadele etmek istediğini vurguladı. “Oyuncular oynanmak istiyordu, ‘Ne oldu?’ dediler. Belki farklı kazanacaktık, belki Adana Demirspor puan alacaktı. Çok genç oyuncuları var burada oynuyorlardı, bir anda birisi arıyor ve takımı sahadan çekiyor. Çok masum olduğunu düşünmüyorum yaşananların” ifadelerini kullandı.

ÜZGÜNÜM AMA SAYGI DUYUYORUM

Buruk, Türk futbolunun yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, “TFF kararını verecek tabii. Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba var. Saygı duyuyorum ama üzüntülüyüm. Adana Demirspor çok önemli bir camia, bunu bilmek lazım. Onlar için de ayrıca üzüldüm” açıklamasında bulundu.