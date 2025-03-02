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Okan Buruk, Kasımpaşa Maçı Hakem Kararına Tepkili

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JİLET GİBİ MAÇTA TEPKİLER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa müsabakasını tribünden takip ediyor. Maçın başında meydana gelen bir pozisyon sonrasında Buruk’un tepkisi oldukça sert oldu. Deneyimli hoca, 6. dakikada Yasin Özcan ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyonda Yasin Özcan’a sarı kart verilmemesine büyük bir tepki gösterdi. Özcan, maçın başında Victor Osimhen’e yaptığı faul nedeniyle sarı kart almıştı.

SARILAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İkinci bir sarı kart bekleyen Okan Buruk, Yasin’e kırmızı kart verilmemesine sinirlendi. Bu durum onu, tribünde oturduğu yerden kalkıp hakem Cihan Aydın’a yüklenecek noktaya getirdi. Buruk’un bu çıkışı, karşılaşma boyunca dikkat çekti.

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