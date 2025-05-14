Okan Buruk: “Kazanmak İşimizi Kolaylaştırdı”

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK’UN AÇIKLAMALARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek kazandıkları Türkiye Kupası’nın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, “İki yarıda erken bulduğumuz goller işimizi kolaylaştırdı, kupayı kazandığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı. Galatasaray, bu sonuçla birlikte 19. kez Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü. Gaziantep Stadyumu’nda gerçekleşen 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde, Galatasaray’a galibiyeti getiren goller Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz’dan geldi.

KUPA ZAFERİ VE GELECEK HEDEFLER

Okan Buruk, kupa zaferinin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, hedeflerinin daha fazla kupa kazanmak olduğunu dile getirdi. “Bugün güzel bir ortam vardı. Genel olarak güzel bir finaldi. Kazandığımız için mutluyuz. Trabzonspor da iyi oynadı. Fatih hoca ve rakibi tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum” dedi. Takım olarak şampiyonluk üzerine yoğunlaştıklarını belirten Buruk, “Sezon başında en önemli hedefimiz beşinci yıldızdı. Bu sezon çok maça çıktık. İki kupa şansımız vardı, birini aldık, biri kaldı” şeklinde konuştu.

AVRUPA’DA BAŞARI HEDEFİ

Buruk, Türkiye’deki başarılarının yanı sıra Avrupa’da da hedeflerinin yüksek olduğunu vurguladı. “Türkiye liginde önemli bir kadro ile başarılar elde ettik. Avrupa’da da önemli maçlar oynadık, özellikle Tottenham maçımız hâlâ hafızalarda. Ancak Young Boys’a elenmemiz bizim için kötü olmuştu. Hafta sonu ligde de şampiyon olup Şampiyonlar Ligi’ne gitmek istiyoruz” dedi. Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmanın kendileri için en önemli hedef olduğunu belirtti.

TRABZONSPOR’UN TEPKİSİ

Trabzonspor’un seremoniye katılmama kararı hakkında da görüşlerini dile getiren Buruk, “Ben saygı duyuyorum. Rakibimiz tepkinin bizimle ilgili olmadığını söyledi. Beşiktaş maçında biz rakibi tebrik etmiştik. Trabzonspor’un farklı bir duruş sergilemesi konusunda da onlara saygı duyuyorum” şeklinde konuştu. Bu yorumlarıyla Buruk, sporun centilmenlik ve saygı çerçevesinde yaşanması gerektiğini bir kez daha vurguladı.