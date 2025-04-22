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Okan Buruk, KUPA’da Finale Yükseldi

OKAN BURUK İLK KEZ FİNALE ÇIKTI

Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımla birlikte Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk defa finale çıkma başarısını gösterdi. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, Galatasaray, Konyaspor’u ağırlayarak 5-1’lik bir skorla maçı kazanıp finale adını yazdırdı.

KUPADA YENİ BAŞARILAR

Okan Buruk, Galatasaray’da teknik direktörlük görevi süresince Trendyol Süper Lig ve TFF Süper Kupa’da şampiyonluklar elde etmişti. Ancak bu kez, kupada finalde olmanın mutluluğunu yaşıyor. Daha önce, 2017-2018 sezonunda Akhisarspor’un başında bulunduğu dönemde Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşılaşmış ve ekibi sahadan 3-2’lik bir galibiyetle ayrılarak kupayı kazanmıştı.

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