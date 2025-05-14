Okan Buruk, Kupayı Kazandıkları İçin Mutlu

GALATASARAY’IN KUPA BAŞARISI VE OKAN BURUK’UN DEĞERLENDİRMESİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası’nda elde ettikleri şampiyonluğun mutluluğunu dile getirdi. Buruk, Gaziantep Stadı’nda oynanan ve Trabzonspor’u 3-0 yendikleri final müsabakasının ardından düzenlenen basın toplantısında birkaç önemli konuya değindi. İki takımın da bu finali hak ettiğini ve Gaziantep şehrinin bu maça sağladığı atmosferin oldukça güzel olduğunu belirtti. “Kupa finalini hak etmiş iki takım vardı. İki takım taraftarının oluşturduğu ortam, Gaziantep şehrinin bu maça verdiği değerle çok güzel bir final oldu.” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ VE GALATASARAY’IN GİDİŞATI

Hedeflerinin 5. yıldız olduğunu vurgulayan Buruk, “Geçen sezonki şampiyonluk sonrası bu hedefi dile getirdik.” dedi. “Çok büyük bir emek veriyoruz. Bu sezon çok fazla maç oynadık. İki kupa kazanma şansımız var.” şeklinde konuşarak, Avrupa kupasında yeterince başarılı olamadıkları için duyduğu üzüntüyü de açıkladı. Hafta sonu Kayserispor maçında şampiyonluğun ilan edilmesi arzusunu ifade ederek, takımın gösterdiği çabanın önemine işaret etti. “Oyuncularıma, maçı önemseyip odaklandıkları için teşekkür ediyorum.” dedi. Buruk, Galatasaray adına büyük yatırım yapan başkan ve yöneticilere de teşekkür etti.

GALATASARAY’IN GELECEĞİ VE TARAFTAR DESTEĞİ

Tecrübeli teknik adam, son üç sezonda Galatasaray’ın önemli gelişmeler gösterdiğini söyledi. “Yatırımlar yapıldı, ekonomik olarak büyüdük, başarılar kazandık. Artık kimse Galatasaray’ın aldığı oyuncuya şaşırmıyor.” açıklamasında bulundu. Seyirci sayısının arttığını vurgulayarak, taraftar desteğinin önemine değindi. “Bu rüzgar arkamızdayken devam etmek istiyoruz.” diyerek takımın başarısının sürdürülebilir olmasını hedeflediğini belirtti.

TRABZONSPOR’UN DURUŞUNA SAYGI

Buruk, Trabzonspor’un kupa seremonisine katılmamasını saygıyla karşıladığını ve bu durumun kendileriyle alakalı olmadığını ifade etti. “Wisekendik düşündükleri ve tepki gösterdikleri bir şey var.” diyerek Trabzonspor’un duruşuna duyduğu saygıyı vurguladı. “Biz çıkıp kupayı kutladık. Bazen kaybeden takımın orada olması zor oluyor.” sözleriyle konuyu kapattı.