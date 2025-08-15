Okan Buruk, Maç Sonrası Açıklamalar Yaptı

OKAN BURUK’UN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük’ü 3-0 yendikleri maçın ardından düşüncelerini paylaştı. Maçın gidişatını değerlendiren Buruk, “İyi başlamadık. Maçın büyük bölümünü çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Devre arası da bunu söyledim. İkinci yarının başında biraz daha hızlı oynadık, rakip ceza sahasına daha yakın oynadık. İlk yarıda daha yavaş oynadık. Maçın devamında giren oyuncularımızla birlikte ofansif olarak daha güçlü oynadık. 11’e 10’ken çok net pozisyon verdik.” dedi.

İKİNCİ GOLÜN GEÇ GELMESİ GÜNAY’IN KURTARIŞIYLA ÖNEMLİYDİ

İkinci golün geç geldiğini belirtirken, “Günay’ın kurtarışı çok önemliydi. Kendi oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. İkinci golü geç bulduk. Karagümrük’ü de tebrik etmek gerekiyor. Mücadele ettiler, isteklilerdi, rakibimizi tebrik etmem gerekiyor. Oyun olarak bunun üzerine çıkmalıyız. Sonuçtan mutluyum, gollerden mutluyum, önemli bir galibiyet.” ifadelerini kullandı.

GELİŞMEK İÇİN ADIM ADIM GİTMEK GEREKİYOR

Buruk, Osimhen, Icardi ve Sane’nin aynı anda sahada bulunabileceği maçlara dair umutlarını dile getirirken, “Icardi’nin gol atması bizi mutlu etti ama bu oyunun çok üzerine çıkmamız gerekiyor. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Daha önce oynadık. Bütün oyuncularımın hep birlikte oynadığı maçlar olacak. Şampiyonlar Ligi başlayacak, ondan sonra rakibe göre kadromuzu oluşturuyoruz. Hepsinin bir arada oynadığı zaman da olacak.” şeklinde konuştu.

IcardI’NIN SÜRELERİ PLANA GÖRE ARTACAK

Son olarak, Icardi’nin sürelerinin arttırılması gerektiğini belirten Buruk, “Icardi’nin yavaş yavaş sürelerini artırmalıyız. Ciddi bir sakatlıktan döndü. Sürelerini doğru bir şekilde planlamamız gerekiyor. Bu istek, bu tutku da çok önemli. Osimhen ve Icardi girdikten sonra oyunumuz çok daha yukarıya gitti.” diyerek sözlerini tamamladı.