Okan Buruk, Mourinho Maçını Anlattı

MAÇIN HIZLI BAŞLANGICI

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fenerbahçe, evinde Galatasaray’ı ağırladı. Maçın son anlarında saha içinde kargaşaya neden olan karşılaşmada Galatasaray, 2-1’lik skorla galip gelerek yarı finale yükseldi.

OKAN BURUK’UN DEĞERLENDİRMELERİ

Karşılaşmanın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maçla ilgili düşüncelerini paylaştı. “Bence maça çok iyi başladık. Hem attığımız iki gol, hem kaçırdığımız goller, ilk yarıdan 3-4 gol olabilirdi. Rakibimizin enteresan bir ofsayt çizgisi vardı golünde. Bundan geride olan pozisyonlara ofsayt kararı verildiğini bile gördük bu ülkede. Çizilen çizgiye inanmıyorum. Ofsayt olduğunu düşünüyorum. Kenarda biz de izliyoruz pozisyonları. Bizim de yorgunluğumuzla birlikte rakibin ikinci yarıda hücum ettiği anlar oldu. 3-1 yapsak çok daha erken bitirebilirdik. Ben oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Rakibe yaptığımız baskılar, mücadelemiz çok yüksekti. Taraftarlarımızla birlikte maç sonu bir bütün olduk. Biz tekrar lige odaklanmak zorundayız. Bunu Beşiktaş maçında sergileyemedik aslında ama bugün psikolojik olarak kazanmak pozitif bir şey. Oyun olarak da bence çok üstündük.”