Okan Buruk, Muslera ile görüştü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deneyimli kaleci Muslera ile görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Sivasspor mücadelesinde yaptığı bir pas hatasından ötürü bazı taraftarlar tarafından protesto ile karşılaşan ve 90 dakikanın ardından kutlamalara katılmayan Fernando Muslera ile özel bir görüşme yaptı.

Galatasaray’ın yaşayan efsanesi Fernando Muslera, Sivasspor mücadelesinde yaptığı bir pas hatasından ötürü bazı taraftarlar tarafından protesto ile karşılaşmıştı.

36 yaşındaki file bekçisi, bu durumdan dolayı maç sonu kutlamalarına katılmadı. Ancak teknik ekip, oyuncular ve sosyal medyadaki Sarı-Kırmızılı futbolseverler Muslera’ya tam destek verdi.

Aslan’ın hocası Okan Buruk da Uruguaylı için, “Muslera’nın gelecek sezon kadroda bizimle olmasını istiyoruz. Muslera olacak, diğer kalecilerimizle görüşeceğiz. Şampiyonluktan sonra önümüzdeki senenin programını yapacağız” dedi.

Başarılı çalıştırıcının Muslera ile görüştüğü ve öğrencisine destek olduğu gelen haberler arasında yer aldı.