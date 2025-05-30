Okan Buruk, Muslera ve Mertens’e veda etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fernando Muslera ve Dries Mertens’e “güzel” bir veda gerçekleştirdiklerini ifade etti. Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında RAMS Park’ta genel olarak 2-0’lık skorla RAMS Başakşehir’i yendikleri maç sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Buruk, sezonu galibiyetle kapatmanın kendileri için önemini vurguladı ve “Muslera ve Mertens’in veda maçıydı. İkisine de veda ettik. Bu organizasyonu muhteşem bir şekilde gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Oyun açısından da ikisi çok iyi performans sergiledi. Biri gol attı, diğeri önemli kurtarışlar yaptı. Hala ne kadar istekli olduklarını, son maçlarındaki profesyonelliklerini net bir şekilde gösterdiler. İkisiyle gurur duyuyorum. Onlarla geçirdiğimiz 3 yıl mükemmeldi. Üç şampiyonluk yaşadık ve 5. yıldızı aldık. Onlara en güzel şekilde veda ediyoruz.” dedi.

taraftarın desteğinden bahsetti

Tecrübeli teknik adam, yeniden kupa kaldırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. Son maç olmasına rağmen stadı yine doldurdular ve takımı desteklediler. Maçın ardından bekleyerek hep birlikte şampiyonluğu kutladık. Hafızalarımızdan silinmeyecek bir gece daha yaşadık. Bu organizasyonu gerçekleştiren Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu ve başkanımıza, teşekkür ediyorum. Büyük Galatasaray taraftarı, çok değerli oyuncularıyla beraber muhteşem bir kapanış yaptı.” ifadelerini kullandı.

gelecek hedeflerini açıkladı

Okan Buruk, gelecek sezon 26. şampiyonluğu hedefleyeceklerini dile getirdi. “Önümüzdeki sezona ağustos ayından itibaren başlayacağız. Amacımız 26. şampiyonluk olacak. Şimdiden gerekli çalışmalarımızı yapmaya başlayacağız. Taraftarımızdan, başkanımızdan ve yönetimimizden destek bekliyoruz. İnşallah onları hayal kırıklığına uğratmayacağız.” diyerek, Muslera ve Mertens’in yanı sıra bu sezonda katkı veren tüm oyunculara teşekkür etti. “Hepsi bizim için çok kıymetli. Onların yolları açık olsun. İnşallah bir gün Galatasaray ile tekrar yolları kesişir.” değerlendirmesinde bulundu.

rafa silva ile ilgili açıklama

Okan Buruk, Beşiktaş’ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva’nın transfer gündemlerinde yer almadığını aktardı. Rafa Silva ile ilgili herhangi bir görüşme olup olmadığının sorulması üzerine Buruk, “Bizim kimseyle transfer görüşmemiz yok. Türkiye’den düşündüğümüz bir futbolcu yok. Galatasaray, Türkiye’nin en iyi kadrosuna sahip. Türkiye’den herhangi bir futbolcuyla görüştüğümüz yok. Hele ki sözleşmesi olan bir futbolcuyla görüşmemiz mümkün değil. Olmayan bir şey üzerinden gereksiz bir gündem oluşturuluyor, saçma sapan konuşmalar dönüyor.” şeklinde sözlerini tamamladı.