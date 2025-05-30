Okan Buruk, Muslera ve Mertens’e veda etti

VEDA MAÇINDA GÜZEL ANILAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fernando Muslera ve Dries Mertens’e “güzel” bir veda ettiklerini belirtti. Buruk, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında RAMS Park’ta oynadıkları RAMS Başakşehir karşısında 2-0 kazandıkları maçın ardından yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Sezonu galip tamamlamanın, kendileri için önemli bir durum olduğunu vurgulayan Buruk, “Muslera ve Mertens’in veda maçıydı. İkisine de veda ettik. Bu organizasyonu muhteşem şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Oyun olarak da ikisi çok iyi oynadı. Biri gol attı, diğeri goller kurtardı. Hala ne kadar istediklerini, son maçlarında ne kadar iyi ve profesyonel futbolcular olduklarını net şekilde gösterdiler. İkisiyle gurur duyuyorum. Onlarla çalışmak, onlarla geçen 3 sene muhteşemdi. Üç şampiyonluk yaşadık, 5. yıldızı aldık. Onlara en güzel şekilde veda ediyoruz.” dedi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Tecrübeli teknik adam, kupa kaldırma sevincini yeniden yaşadıklarını aktararak, “Büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. Son maç olmasına rağmen stadı yine doldurdular, takımı desteklediler. Maçtan sonra beklediler, hep beraber tekrar şampiyonluğu kutladık. Hafızalarımızdan silinmeyecek bir gece daha yaşadık. Bu organizasyonu yapan Galatasaray Kulübü Yönetim Kuruluna ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Büyük Galatasaray taraftarı, Galatasaray’ın büyük oyuncularıyla muhteşem bir son yaptı.” sözlerini paylaştı.

GELECEK SEZON HEDEFLERİ

Okan Buruk, önümüzdeki sezonda 26. şampiyonluğu hedefleyeceklerini belirterek, “Önümüzdeki sezona ağustostan itibaren başlayacağız. Hedefimiz 26. şampiyonluk olacak. Şimdiden çalışmalarımızı yapacağız. Taraftarımız bize, başkanımıza ve yönetimimize güvensin. İnşallah onların yüzünü kara çıkartmayacağız. Başta Muslera ve Mertens olmak üzere bu sezon emek veren bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hepsi bizim için çok önemli. Yolları açık olsun. İnşallah bir gün Galatasaray ile yolları kesişecektir. Onlar bu ailenin önemli parçaları.” şeklinde konuştu.

RAFA SILVA İDDİASI

Okan Buruk, Beşiktaş’ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva’nın transfer gündemlerinde yer almadığını ifade etti. Rafa Silva ile ilgili herhangi bir görüşmenin olup olmadığına dair gelen soru üzerine Buruk, “Bizim kimseyle bir transfer görüşmemiz olmadı. Türkiye’den düşündüğümüz bir futbolcu yok. Galatasaray, Türkiye’nin en iyi kadrosuna sahip. Türkiye’den herhangi bir futbolcuyla görüşmemiz yok. Hele ki sözleşmesi olan bir futbolcuyla görüşmelerimiz olamaz, olmadı, olmayacak. Olmayan bir şey üzerinden gereksiz bir gündem yapılıyor, saçma sapan konuşmalar oluyor.” diyerek sözlerini tamamladı.