Okan Buruk, Nelsson’ı Gönderecek

GALATASARAY’DA TRANSFER GELİŞMELERİ

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, mevcut kadroda yer alan futbolcular hakkında kararlarını verdi. Başarılı teknik adam, Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson’ın gelecek sezonda takımda yer almayacağını bildirdi.

NELSSON’UN GELECEĞİ BELİRSİZLİK TAŞIYOR

Sezonun ara transfer döneminde Serie A kulübü Roma’ya kiralanan Nelsson’ın, yeni sezonda Galatasaray’ın kamp kadrosuna dahil edilmeyeceği öğrenildi. Bu sefer oyuncunun bonservisiyle takımdan gönderileceği ifade ediliyor. Sarı-kırmızılı ekibin, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoperden 6-8 milyon euro arasında bir bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği aktarıldı.

NELSSON’UN PERFORMANSI DEĞERLENDİRİLDİ

Geride kalan sezonda Galatasaray ve Roma formasıyla toplamda 23 maçta görev alan Nelsson, gol ya da asist katkısı yapamadı. Bu durum, oyuncunun takımda kalıp kalmayacağına dair kararlarda etkili oldu.