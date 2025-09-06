Okan Buruk, Osimhen’in Durumu Hakkında Bilgi Verdi

OSIMHEN’İN DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, Nijerya Milli Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Ruanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen’in durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Buruk, katıldığı NOW TV’deki programda, Osimhen ile ilgili kesin bir bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti.

AFRİKA’DA OYUNCULARIN SAKATLANMA RİSKİ

Buruk, Afrika’ya giden milli futbolcular için zaman zaman endişelerinin olduğunu belirtti. “Oradaki saha şartları ve rakiplerin sertliği bizim için korku oluşturuyor. Bu korkumuz Osimhen ile başımıza geldi” diyen Buruk, Osimhen ile iletişime geçtiklerini ve oyuncunun ayağında bir ağrı olduğunu öğrendiklerini aktardı. Ayrıca, “Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Kulüp doktorumuz Yener İnce, milli takım doktorlarına ulaştı” şeklinde bilgiler verdi.

HIZLI DEĞERLENDİRME VE MÜDAHALE PLANI

Buruk, Osimhen’in durumunu hızlı bir şekilde değerlendirmek istediklerini ifade ederek, “Mümkün olursa en kısa zamanda buraya getirtip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Yarın durumu daha netleşecektir. Ağrısı var. Kulüp olarak aksiyon aldık. Gerekirse Osimhen’i buraya getirmek istiyoruz” dedi. Şampiyonlar Ligi’nin yaklaştığını hatırlatarak, Osimhen’in takım için önemli bir oyuncu olduğunu da sözlerine ekledi.