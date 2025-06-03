Okan Buruk, Osimhen’in Kalmasını Umut Ediyor

GALATASARAY’DA OKAN BURUK’UN AÇIKLAMALARI

Süper Lig’de 25. kez şampiyonluk yaşayan Galatasaray, tarihinde 5. yıldızı taktı. Teknik direktör Okan Buruk, BeIN Sports’ta sezon ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Okan Buruk, geleceği belirsiz olan Victor Osimhen hakkında dikkat çekici bir yorumda bulundu. Nijeryalı forvetin son maç sonrasında hiçbir oyuncuyla vedalaşmadığını belirten Buruk, “Osimhen önemli… Pozitif olması burayı çok sevmesi. Son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı. Gitme niyeti olsa davranışı farklı olurdu.” ifadelerini kullandı.

OSİMHEN’İN KALMA İHTİMALI

Osimhen’in takımda kalma ihtimalini de dile getiren Buruk, bunun %51 olduğunu belirtti. Bu açıklama, Galatasaray taraftarlarında sevinç yarattı. Osimhen, Galatasaray forması altında gösterdiği etkileyici performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tüm sezon boyunca 41 karşılaşmaya çıkan Osimhen, bu maçlarda 37 gol atıp, 8 asist yaparak toplamda 45 gole doğrudan katkı sağladı.