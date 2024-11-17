Okan Buruk: Osimhen’in Sözleşme Maddesi Önemli Değil

OKAN BURUK’TAN BÜYÜK AÇIKLAMALAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli aranın ardından HT Spor’un “%100 Futbol” programına katıldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig’den uluslararası arenalara, kendi kariyerinden gelecekteki hedeflerine kadar birçok konuyu samimi bir şekilde ele aldı. Okan Buruk’un söylemlerinde dikkat çeken noktalar şu şekilde sıralandı.

OSIMHEN’İN GİDİŞİ MÜMKÜN DEĞİL

Okan Buruk, Osimhen’in sözleşmesinde Ocak ayı ile alakalı bir maddenin bulunduğunu belirtti ancak “Osimhen baştan beri kalacağını söyledi. Burada önemli olan oyuncu. Gidip gitmeyeceğine karar verecek kişi Osimhen. O da kalmak istediğini söyledi. O maddenin hiçbir önemi yok” ifadelerini kullandı.

Buruk, Osimhen ile yapılan görüşmede iki forvet oynama kararı aldıklarını ve elindeki oyuncu sayısına göre bu stratejiyi uyguladığını dile getirdi. “Batshuayi de çok pozitif, takımı inanılmaz sahipleniyor. Çok mutluyuz. İyi çalışıyor, iyi katkı veriyor” dedi.

TRABZONLU AİLE

Okan Buruk, milli takımda ilk maçının Rıdvan Hoca ile olduğunu ve “Doğma büyüme İstanbulluyum ama annem babam Trabzonlu” şeklinde ifade etti.

REKABET DOĞAL BİR OLUŞUM

Futboldaki rekabetin normal olduğunu belirten Buruk, halı saha örneği vererek, “Futbolda, kazanma kaybetme olan her şeyde bu tür şeyler olacak” dedi.

TOTTENHAM MAÇI TACTİĞİ

Tottenham karşılaşması öncesi düşündüğü taktiği aktaran Buruk, “Biz kaliteli bir takımız. Aradaki farkı kapatmak için baskılı oyun oynaman, oynatmaman lazım” ifadesini kullandı.

OYUNCUNUN PSİKOLOJİK DURUMU

Takımın boyutuyla oynayan taktiklerin önemine değinen Buruk, “Takım boyu kısalmazsa zorlanıyoruz” dedikten sonra, sahada oyun için yeterli imkanların sağlandığını belirtti.

ADİL DAVRANIŞIN ÖNEMİ

Okan Buruk, oyuncularla olan ilişkisinde adil davranmanın önemine vurgu yaparak, “Her zaman yüzde 100 adil olamazsın. Antrenman performansı kötü olan oyuncuyu oynatabilirsin, oyuncunun maç performansını bilirsin” dedi.

BEŞİKTAŞ MAÇININ ANALİZİ

Beşiktaş maçındaki sonucu değerlendiren Buruk, “5-0’lık sonuç ağır bir sonuçtu. İyi mi? Kötü oldu benim için” şeklinde konuştu.

ICARDI’NIN DURUMU

Icardi’nin durumu hakkında konuşan Buruk, “Şimdi sezonu kapattı. Dönüşü önümüzdeki yılın hazırlık kampı olabilir” ifadesinde bulundu.

OSIMHEN TRANSFERİ HAKKINDA

Buruk, Osimhen transfer sürecini anlatırken, Icardi’nin önemli bir oyuncu olduğunu ve Napoli’den ayrılmasının oldukça zor olduğunu belirtti.

YUNUS’UN YÜKSELEN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon kiralık gönderilen Yunus’un performansına dikkat çeken Buruk, “İlk maçında çok iyi oynadı” dedi.

HEDEF BÜYÜK

“Oyuncularımızla büyük hedeflere doğru ilerliyoruz” ifadelerini kullanan Buruk, her mevkide iki elit oyuncuya sahip olmanın önemine vurgu yaptı.