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Spor

Okan Buruk: “Saçma Gollerle Kaybedersiniz”

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GALATASARAY’IN MAÇ SONU ANALİZİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax’a karşı 2-1’lik bir yenilgi aldı. Maç sonrası teknik direktör Okan Buruk, takımın oyunu ve fırsatlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

OKAN BURUK’UN DEĞERLENDİRMELERİ

Okan Buruk, “Belki iyi oynamadan, çok iyi şeyler yapmadan çok fazla pozisyona girdik. Çok net pozisyonlar kaçırdık. Bu kadar pozisyona girip gol atamıyorsanız, böyle saçma goller de yerseniz kaybedersiniz.” ifadeleriyle takımının performansını analiz etti. Bu tür başarısızlıkların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

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