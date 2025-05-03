Okan Buruk: “Şampiyonluk İçin Az Yol Kaldı”

OKAN BURUK’UN ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMALARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğa ulaşmada az bir yollarının kaldığını vurgulayarak, “Buna emin adımlarla devam etmek istiyoruz” ifadesini kullandı. Takımı, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında evinde Sivasspor’u 4-1 gibi etkileyici bir skorla mağlup etti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalarda Buruk, “Mayıs ayı geldi. Galatasaray takımının, seyircisinin heyecanı 2 kat daha fazla arttı. Bugün de bunu maçın başından itibaren oyuna yansıttık. Bugün statta olan herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

HEDEFLERİ VE MAÇLAR HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Şampiyonluk yolunda her maça özel bir önem verdiklerini belirten Buruk, “Rakibimize bakmadan kendi maçımıza odaklanıp, 3 maçlık seriyi kazanarak şampiyonluğu ilan etmek istiyoruz. Çok zor bir Trabzon deplasmanına gideceğiz” dedi. Ardından içeride Kayseri ve Göztepe deplasmanları olduğunu hatırlatarak, “Hedefimiz kazanarak buradan ayrılmak ve şampiyonluğu ilan etmek. Rakibimizin yarın oynayacağı maçta puan kaybı yapması halinde önem kazanacak” şeklinde konuştu.

OSIMHEN’İN OYUNDAN ÇIKARILMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMASI

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’in oyundan çıkarılmasının nedenleri üzerine yöneltilen soruya Buruk, “3. gole de yakındı. Kariyer rekorunu kırdı. Kenarda daha hassas düşünüyoruz. Sarı kart sınırında olması ve sakatlık risklerini azaltmak için Davinson, Victor ve Lemina’yı çıkarttık” yanıtını verdi. Üç oyuncunun değişikliklerinin ardından ikinci değişikliği düşündüğünü belirtti.

GALATASARAY’IN FORM DURUMU

Okan Buruk, takımının form düzeyine atıfta bulunarak, “Çok formdayız, bu çok net bir şekilde gözüküyor. Tam kadroyuz. Birçok oyuncumuzu oynatamıyorum” dedi. Tüm oyuncularının istekli olduğunu ifade eden Buruk, “Galatasaray takımının şampiyonluğu ne kadar istediğini görüyorsunuz. Kalan 4 maçta da bunu devam ettireceğiz ve şampiyonluğu en kısa zamanda yakalamaya çalışacağız” diyerek sözlerini tamamladı.