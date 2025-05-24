Okan Buruk, Takımın Ayrılacak İsimlerini Duyurdu

GALATASARAY, GÖZTEPE’Yİ MAĞLUP ETTİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Göztepe’yi deplasmanda Kaan Ayhan ve Morata’nın attığı gollerle 2-0 yenerek puanını 92 yaptı. Maç sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyetle ilgili olarak beIN SPORTS’a açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK’UN YORUMLARI

Buruk, “Mutluyuz. 92 puana ulaştık. İki sezondur 90 puan barajının üstüne çıktık. Geçen sezona bakınca bir puan altında kalmış oluyoruz. Sevindirici. Ne olursa olsun bugün kazanıp kazanmamak insanlar için önemli gelmeyebilir ama bizim için önemli” diye belirtti. Maçta hava sıcaklıklarına dikkat çeken Buruk, “İlk yarı hava sıcaktı. Uzun süredir 90 dakika oynamayan oyuncuların zorlandığını gördük. Oyuncularımızı yargılayacağımız bir maç değildi. Oyuncularımın iyi niyetli olduklarını ve hep oyunun içinde kalmaya çalıştıklarını gördüm” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ GOLLER VE OYUNCU PERFORMANSLARI

Galatasaray’ın Göztepe karşısında iki gol atmasının yanı sıra, Buruk, Kaan Ayhan’ın mükemmel bir gol attığını ve Morata’nın katkısıyla maçı tamamladıklarını aktardı. Buruk, “Önemli güzel bir galibiyet. Oyuncuların kazanma isteklerinden memnunum” dedi. Ayrıca Dries Mertens’in takım için önemine vurgu yaparak, “Ondan ayrılmak çok zor olacak. Duygusalız. Önümüzdeki hafta kendi stadımızda onun için çok önemli olacak” şeklinde konuştu.

GÜNAY’IN ROLÜ VE TAKIMIN GELECEĞİ

Buruk, kaleci Günay’ın takım içindeki katkılarının çok fazla olduğunu belirtti. “Yaptığı kurtarışlar, bugün çok önemliydi. Kulübede, soyunma odasında Günay’ın gizli kaptan yeteneği var” dedi. Ayrıca kulübe gelen oyuncuların adaptasyon sürecinin önemine dikkat çekti. “Doğru insanları getirmek, doğru oyuncuları getirmek önemli” diyen Buruk, ayrılıkların zorluğuna da değindi. Yarın şampiyonluk kutlaması yapacaklarını hatırlatan Buruk, “5. yıldızı kutlayacağız. Ardından 26. şampiyonluk parolasıyla yeni sezona hazırlanacağız” şeklinde konuştu.