Okan Buruk’tan AZ Alkmaar Açıklaması

MAÇ SONUCU VE GALATASARAY’IN AVRUPA’YA VEDA ETMESİ

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda, Galatasaray, 4-1’lik mağlubiyetiyle sonuçlanan ilk maçın rövanşında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım böylelikle Avrupa’ya veda etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrası yaptığı açıklamalarda takımının durumu hakkında bilgi verdi.

ERKEN GOL HEDEFİ VE SORUNLAR

Buruk, “Amacımız erken golle maçın havaya girmek ve rakibi zor durumda bırakmaktı. Turun içine girmek istiyorduk. Erken golü bulamadık. 1-0 geri düşünce ikinci yarıda daha iyi bir dönemimiz oldu. Beraberlik için ataklarım ve oyuncu değişikliklerimiz oldu.” şeklinde ifade etti.

DAVINSON’UN KORUNMASI

Davinson ile ilgili olarak Buruk, “Onu bir sonraki maçta korumak için dışarı aldık. Çok deparlı oynadı. Sakatlık riski olmaması için kenara aldım.” dedi. Ayrıca, “İkinci yarıda daha çok istediğimiz gibi, gole gitmeye çalıştık ama kalemize gelen ilk top gol oldu. 2-2’ye geldik ama çok pozisyon verdik. Günay’ın kurtarışları oldu. Çok başarılı bir maç çıkardı.” ifadelerini kullandı.

Buruk, şanssızlıkları ve oyuncu eksikliklerini dile getirdi. “Saha içinde iki maçta da, kadromuzun daralması, sakatlıklar, cezalar ve yazamadığımız oyuncular… İki maçta da kadro darlığı şanssızlığımızı artırdı. Çok iyi başlayan Avrupa serüveni bugün sona erdi. Sevindiğimiz yan, sakatlık olmaması. Üst üste iki maç oynadık. Rakibimiz bizden daha diriydi. Lig maçları federasyon tarafından ertelendi.” dedi.

ÜMİTLERİN KIRILMASI VE ÖNEMLİ DERBİ

“İstediğimiz bir gece olmadı. Daha ümitliydik. İlk golü bulsak, maça daha iyi girebilirdik. Performans olarak iyi birkaç isim sayabilirim ama genel olarak kendi kalitemizin altında kaldık.” diyen Buruk, Pazartesi günü oynanacak derbi maçı hakkında ise, “Arkaya dönüp baktığımda, kulübenin arkasında çok önemli 5-6 oyuncu bekliyordu. Onların bizlerle olması ve kadro genişliğimiz, bu tür maçları oynayabilecek oyuncu yapısı bizim için avantaj olacak.” şeklinde konuştu.

Buruk, maçın iç sahada oynanacak olmasını ve dinlenme süresinin yeterli olduğunu belirtti. “Oynamayan oyuncularla taktiksel çalışmalarımız olacak. Diri, isteyen ve bekleyen oyuncular var. Üst üste iki maç oynayan oyuncular fiziksel ve mental olarak daha hazır olacak. Ligde 6 puan öndeyiz. İç sahada oynayacağımız maç, bu sezonun en önemli maçı.” dedi.