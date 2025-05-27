Okan Buruk’tan Barış Alper’e Mesaj: “Kal!”

BARİŞ ALPER YILMAZ’A TRANSFER ÇAĞRISI

Galatasaray’da sezon ve şampiyonluk kutlamaları devam ederken, yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz’ın geleceği merak ediliyor. Avrupa’nın pek çok kulübü tarafından izlenen milli oyuncu için, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan dikkat çeken bir tavsiye geldi. Buruk, “Benimle kalması en güzeli” diyor.

TAVSİYE VE GÜVEN

Okan Buruk, Barış Alper’in transfer durumu hakkında yaptığı açıklamada, “Tavsiyem tabii ki Galatasaray’da benimle kalması olur” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Buruk’un oyuncusuna duyduğu güveni ve yeni sezonda onunla devam etmek istemesini gösteriyor.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray’a 2020/21 sezonunda katıldıktan sonra, sarı-kırmızılı forma altında toplamda 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu elde etti. Bu sezon boyunca 48 maçta görev alarak, 14 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

AVRUPA KULÜPLERİ TARAFINDAN İLGİ GÖRÜYOR

İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarında bulunan Barış Alper Yılmaz için sezon sonunda transfer tekliflerinin masaya gelmesi bekleniyor. Ancak, Galatasaray yönetimi başarılı futbolcusunu kolay kolay bırakmayı düşünmüyor.