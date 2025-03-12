Okan Buruk’tan Dries Mertens Açıklaması

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, futbolcusu Dries Mertens ile arasında geçmiş bazı tartışmalara dair çıkan söylentiler üzerine açıklama yaptı. Buruk, HT Spor’a verdiği demeçte, “Dries Mertens ile tartışma yaşadığımız yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Takımda aramın en iyi olduğu oyunculardan biri Mertens ve ona çok güveniyorum” şeklinde konuştu.

SON MAÇLARDAKİ DURUMUN NEDENİ

Son zamanlardaki maçlarda Mertens’i oyuna almayan Okan Buruk’un bu tavrı, bazıları tarafından ikili arasında bir anlaşmazlık olduğu yönünde yorumlandı. Ancak Buruk’un yaptığı açıklamalar bu iddialarının yanlış olduğunu gösteriyor. Mertens’in takım içinde önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Buruk, futbolcusu ile olan ilişkisini vurguladı.